Ilrestodelcarlino.it - Nodo di Rastignano: quando sarà pronto, l’anticipazione del sindaco Lepore

Bologna, 7 dicembre 2024 – C’è una data per la fine dei lavori deldi, nel comune di Pianoro:in primavera. A dirlo è ildi Bologna, Matteo, questa mattina a margine della festa di strada in via Riva Reno per la conclusione di una prima parte dei lavori del tram. "L'altro giorno ero sul cantiere deldi- spiega- quello è un cantiere incredibile: un chilometro e mezzo di strada che si aspettava da 40 anni, un'opera da oltre 30 milioni di euro. E nonostante due alluvioni che hanno fatto esondare il Savena, la Città metropolitana è nella tabella di marcia e in primavera potremmo consegnare la strada finita. Questo per significare quanto si sta lavorando in maniera efficace". Una settimana fa ha aperto il primo tratto del lotto 2 deldi, che comprende la nuova rotatoria all'incrocio tra via de Gasperi, via Malpasso e il ponte delle Oche, insieme alla nuova viabilità locale temporanea di via Torriane, con via de Gasperi allargata alle dimensioni della Fondovalle Savena.