M5S Conte | Rischio scissione? Direi di no

Per Giuseppenon c’èdiall’interno del Movimento Cinque Stelle. Il leader pentastellato lo ha detto durante un’intervista su Sky Tg24. “Non vedo ilperché vedo una comunità che si è alzata in piedi e alza la testa anche davanti al garante“, “tutti devono fare i conti con una comunità nuova, che piaccia o meno”, ha affermato l’ex premier che ha anche parlato della richiesta di Beppe Grillo di rivotare per la Costituente dei Cinque Stelle. “E’ l’estremo esercizio di un potere assoluto“, ha detto: “Qui perché mi ha pregato Grillo, si faccia la sua fondazione”“Se io sono qui è perché mi ha pregato Grillo“. “Adesso è il momento del livore, sarcasmo e offese. Io non posso competere su questo piano”, ha dichiarato il presidente del Movimento.