Bergamonews.it - Intitolata a Ivan Consoli la sala accoglienza dell’Oncologia della San Francesco

Leggi su Bergamonews.it

È stata, da sempre vicino all’Accademia dello Sport per la solidarietà, ladel reparto day hospital di oncologiaCasa di Cura Sana Bergamo.Nellamultimedialeclinica erano presenti i dirigenti, insieme ai parenti e ai volontari dell’Accademia, capitanati da Giovanni Licini.Tutti hanno sottolineato il grande amore per il prossimo cheha mostrato fino agli ultimi giornisua vita.La targa scoperta venerdì 6 dicembre al primo pianostruttura lascia una testimonianza ai posteri, in modo che tanti seguano il suo esempio generoso.“Fare del bene lascia una traccia indelebile nel mondo e nel cuore delle persone che si amano.ha lasciato l’esempio e ora tocca a noi seguire il solco che ha tracciato”: con queste parole Luciaha ricordato il marito, scomparso lo scorso luglio dopo una lunga malattia.