Glesie Furlane: i video della lettura continuata della Bibie par furlan

A conclusione delle iniziative per i 50 anni dalla sua fondazione, e in occasione dei 40 annipresentazione”, edita in otto volumi da Ribis editore e presentata nel 1984,(il 7 dicembre 2024, alle 17, all’OratorioPurità di Udine) presenta una nuova sezione del suo portale, www..org. Accedendo dalla homepage i visitatori potranno infatti ritrovare tutti idei lettori che si sono alternati giorno e notte per lapar, nel 2011: sette giorni e sei notti, per circa 140 ore diininterrotta, dalle 19 di domenica 3 aprile alle 9 di sabato 9 aprile, un evento a cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni religiose, civili, del volontariato e semplici cittadini. E che ha visto la partecipazione di 1127 lettori, fra cui un gruppo di lettoriComunità friulana di Colonia Caroya (provincia di Cordoba, Argentina).