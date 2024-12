Coppa del Mondo di Fioretto Maschile spettacolare doppietta azzurra | Foconi si riprende l’oro argento per Macchi

Leggi su Ilfaroonline.it

Takasaki, 7 dicembre 2024 –per ilazzurro a Takasaki. In Giappone, nella seconda tappa stagionale didel, l’Italia del CT Stefano Cerioni domina nella gara individuale condi Alessioe l’di Filippodopo una splendida finale conclusasi all’ultima stoccata. Il risultato di 15-14 nel derby tra amici e compagni di Nazionale permette al ternano dell’Aeronautica di tornare sul gradino più alto del podio (l’ultimo trionfo fu nel marzo 2023 a Busan) ma brilla anche il secondo posto del pisano delle Fiamme Oro che si riconferma nel gotha internazionale dopo l’olimpico dello scorso luglio a Parigi.La splendida giornata dei due fiorettisti azzurri è iniziata con i successi nei due derby del tabellone da 64 in cui Alessiosi è imposto su Francesco Ingargiola per 15-10 e Filippoha avuto la meglio su Giuseppe Franzoni con il punteggio di 15-10.