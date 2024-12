Iltempo.it - "Con Obama e Clinton un genio industriale": Musk, Rampini inchioda i Dem

Quando Donald Trump ha annunciato che Elonavrà un ruolo nel suo prossimo governo, i democratici hanno gridato allo scandalo, dimenticando però che, quando il CEO di Tesla e di Space X ha supportato esponenti del loro orientamento, nessuno si è lamentato. Federico, editorialista del Corriere della Sera ed esperto di Stati Uniti, ha usato sul tema parole chiare. "Io non sono così negativo su", ha detto per esordire, passando poi a "introdurre elementi di contraddittorio". La narrazione presentata da Corrado Formigli a Piazzapulita "è molto forte", ma ci sono dei punti che, secondo il giornalista, non possono non essere considerati. In primo luogo, "fino a quando Elonsosteneva pubblicamente e finanziava le campagne elettorali di Baracke Hillary, andava benissimo ed era soltanto uncelebrato da tutti".