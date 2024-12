Ecodibergamo.it - Tutte le mense aperte per non restare soli

ECOLOGIA INTEGRALE. Per le feste si immaginano tavole imbandite circondate da familiari, parenti e amici. Non è così per tutti. Ci sono persone, infatti, che non hanno la fortuna di poter contare sulle proprie finanze per assicurarsi un pasto caldo. Molti sono senza tetto, non solo immigrati in cerca di fortuna ma anche vittime di tracolli economici e lavorativi. In loro soccorso sono nate, nel corso del tempo, diverse iniziative per fornire assistenza alimentare e, insieme ad essa, comprensione nei confronti delle situazioni più difficili.