Tomorrow and I – episodio 1 la spiegazione del finale | Qual è il grande segreto di Noon?

Leggi su Cinefilos.it

and I –1, ladelè ildi?La serie antologica tailandese di Netflixand I esplora una varietà di storie fantascientifiche uniche ambientate in una Thailandia cyberpunk afflitta da problemi sociali. La serie prende il via con il primo, “Black Sheep”, che mette in luce i vantaggi e le insidie della tecnologia di clonazione e le sue implicazioni sulle relazioni umane future. La storia è raccontata attraverso gli occhi di un architetto di nome Nont, che cerca di riportare in vita la moglie appena deceduta attraverso tecniche di clonazione illegali e non testate, portandolo inavvertitamente a scoprire unche gli cambierà la vita. Alla fine dell’, il protagonista si trova di fronte alla difficile scelta di essere egoista o di optare per ciò che è meglio per lei nel lungo periodo.