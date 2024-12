Lapresse.it - Stellantis, lettera licenziamento per 97 lavoratori Trasnova

Sono arrivate le lettere diper 97di, società di movimentazione per la quale non è stata rinnovata la commessa con. Ihanno ricevuto ladicollettivo mentre davanti ai cancelli dello stabilimentodi Pomigliano d’Arco (Napoli) è in corso da giorni un presidio.Schlein a Pomigliano, incontra operailicenziatiLa segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata all’esterno dello stabilimentodi Pomigliano d’Arco (Napoli) dove è in corso da giorni un presidio deidi, 97 dei quali hanno appena ricevuto ladicollettivo. Schlein sta incontrando i. “Bisogna puntare alla riconferma della commessa” con, ha detto Schlein