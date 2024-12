Liberoquotidiano.it - Sport, Malagò: "Doverosa la mia presenza ai trent'anni Asi"

Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - “La miaqui èperché l'Asi è un ente riconosciuto dal Coni che ha fatto molto del nostro mondo. È un ente relativamente giovane, ma il cui percorso è assolutamente in primissimo piano. C'è bisogno disul territorio, dei numeri impressionanti. E poi c'è anche un presupposto: ci sono atleti che hanno iniziato con l'Asi e sono diventati grandi nel mondo dello, per cui per certi versi abbracciamo tutte le componenti del nostro sistema”. Sono le parole di Giov, presidente del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - in occasione della festa con cui Asi - Associazioniive e sociali italiane - ha festeggiato il suoennale a Roma alladi personalità del mondo dello, dirigenti e atleti. Fondato nel 1994 e riconosciuto dal Coni, l'ente conta oggi oltre 1,4 milioni di tesserati, atleti, dirigenti, tecnici, arbitri e giudici di gara, e promuove sul territorio nazionale 652 disciplineive.