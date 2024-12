Amica.it - Sofia di Svezia compie 40 anni (aspettando il quarto figlio): così la sua vita cambiò per sempre

Nell’estate del 2009Hellqvist non poteva immaginare che, partecipando alla settimana del tennis a Båstad, la suasarebbe cambiata per. È durante quell’evento, infatti, che passeggiando per la città, ebbe un incontro fortuito con Carlo Filippo, principe di. Un incontrò che fece prendere alla suauna piega imprevista, dando il via a una storia d’amore che va a gonfie vele ancora oggi.di40Quindicidopo l’ex modella si trova are 40– proprio oggi, essendo nata il 6 dicembre 1984 – non in una villetta qualunque ma tra le mura di un palazzo reale. Con un marito che è anche principe, un suocero che è il re di, tre figli e unin arrivo.