Lanazione.it - Socio Publiacqua, ok alle verifiche. I sindaci ’ribelli’: "Bene al confronto"

di Sandra Nistri Nessuno pronuncia la parola vittoria, ma la soddisfazione è evidente per idei Comuni che si battono per la ripubblicizzazione dell’acqua. La Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno ha accolto la richiesta avanzata dai primi cittadini di Sesto, Calenzano, Campi, Carmignano, Borgo San Lorenzo, Cantagallo, Castelfranco Piandiscò, Agliana, Rufina, Gambassi, Vaiano e Vicchio di avviare una serie di approfondimenti prima di procedere con la pubblicazione del bando per l’individuazione del nuovoprivato di, la cui predisposizione richiede ulteriore tempo di lavoro tecnico. La decisione è stata condivisa nel corso della riunione che si è tenuta ieri mattina, durante la quale è stato anche stabilito che il bando, se e quando sarà pronto, dovrà essere sottoposto a un ulteriore passaggio in Conferenza Territoriale.