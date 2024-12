Sport.quotidiano.net - Serie B, 16esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 6 dicembre 2024 – SedicesimadiB che si aprirà con la sfida tra Juve Stabia e Sudtirol al Romeo Menti: i campani sono in caduta libera, con 0 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, mentre il Sudtirol ha bisogno di punti per uscire dalla zona rossa. Domani alle 15 andrà in scena l’importante sfida playoff tra Bari e Cesena, che occupano rispettivamente il sesto e il quinto posto in classifica con un solo punto di distacco, e allo stessoo il Modena ospiterà la Salernitana, nobile decaduta che ha l’obbligo di risalire la china: 16 punti e un quindicesimo posto in classifica sono troppo pochi per i granata. Sempre alle 3 del pomeriggio si giocherà Carrarese – Palermo: Dionisi e i suoi cercheranno di approfittarne dello scontro diretto tra Bari e Cesena, mentre Calabro vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa