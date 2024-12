Ilfattoquotidiano.it - Roma, dipendenti comunali in smartworking per due giorni a settimana: il nuovo regolamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

potranno lavorare inper due(o 8in un mese) e potranno estendere il lavoro a distanza fino a 5li in alcuni casi specifici (in caso di necessità di recuperare arretrati o di velocizzazione di procedimenti amministrativi oppure per gravi e documentati motivi di salute del dipendente o in caso di eventi calamitosi e a carattere straordinario e momentaneo). È quanto prevede il primoper la disciplina del lavoro a distanza varato daCapitale, che supera l’attuale Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), approvato nel 2022, e che è stato redatto d’intesa con le rappresentanze sindacali.Il provvedimento definisce per ile modalità di realizzazione del lavoro a distanza nelle sue due modalità di lavoro agile, ossia lo smart working propriamente detto, che prevede ampia flessibilità di orari e luoghi in cui può essere svolto, e lavoro da remoto, che invece prevede un luogo di lavoro prestabilito e il rispetto degli orari di lavoro.