Scuolalink.it - NoiPA, piattaforma dei pagamenti in manutenzione straordinaria per 10 giorni

Leggi su Scuolalink.it

Un importante blocco delladeidei pubblici dipendentiè stato programmato per fine Dicembre 2024, con una durata prevista tra i 6 e i 10. La notizia è stata diffusa neiscorsi dalla testata specializzata TuttoLavoro24. L’intervento, inizialmente pianificato per Ottobre di quest’anno, è stato posticipato per evitare criticità in periodi di alta operatività, come appunto quello degli accrediti degli stipendi. Entro Dicembre 2024 è previsto un intervento tecnico sul ‘core’ delladeiLo stop si renderà necessario per effettuare un intervento straordinario sul “core” del sistema, ovvero il suo nucleo centrale dell’infrastruttura informatica che ospita il portale deidelle PA. Questo termine, utilizzato nel contesto informatico, si riferisce alla parte fondamentale di un sistema software o hardware, responsabile della gestione delle funzioni critiche e delle operazioni essenziali.