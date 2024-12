Iltempo.it - Macron ci lascerà LE PENne. La Francia non lo vuole più, ma lui non molla

Leggi su Iltempo.it

Un uomo solo al comando di una nave che rischia di naufragare in una crisi politica e finanziaria che non ha precedenti. Chiaro e conciso, Emmanuelha parlato allaper la prima volta dopo quattro mesi, e all'indomani della mozione di censura del Parlamento al governo Barnier. Un discorso chiaro, quello del presidente che ha subito ribadito con forza che resterà fino alla fine del suo mandato, nel 2027, esercitando appieno le sue prerogative «fino alla fine». Niente dimissioni dunque e una bacchettata ai partiti. «Nonostante le concessioni fatte a tutti i gruppi parlamentari, il governo Barnier è stato sfiduciato perché estrema destra ed estrema sinistra si sono unite in un fronte anti-repubblicano» ha spiegato attaccando l'opposizione ma anche i socialisti «forze che governavano fino a ieri lache hanno scelto di aiutarli».