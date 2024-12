Ilrestodelcarlino.it - ‘Le vie dei Medici’: un progetto per promuovere Terra del Sole

Un nuovoperdelsarà presentato domani alle 10 nel Palazzo pretorio, teatro del convegno organizzato da Italia Nostra sul tema ‘Le vie dei, Museo diffuso en plein air. L’iniziativa, che ha respiro europeo e va in scena nel 460° anniversario dalla fondazione di Eliopoli, intende incentivare un itinerario turistico-culturale dedicato alle città fondate dal Granduca Cosimo I°, scomparso 450 anni fa. Sarà anche l’occasione per affrontare la tematica ‘L’Uomo, la natura, il clima’, con un approfondimento sul rapporto fra urbanistica e paesaggio di tre città medicee ai confini del Granducato: oltre adel, Porto Ferraio, in provincia di Livorno, e Sasso di Simone, nell’aretino. "Le Vie dei Medici rappresenta undi rete partito dal basso, per valorizzare la Toscana diffusa, attraverso itinerari tematici e geografici che travalicano i confini toscani – spiega Patrizia Vezzosi, l’ideatrice e responsabile del–.