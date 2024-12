Ilrestodelcarlino.it - La solenne festa di San Nicola. Una reliquia straordinaria,. Oriente e Occidente più uniti

La città di Rimini celebra oggi con solennità ladi San, co-patrono della città. Un evento che quest’anno assume un significato speciale in vista dell’Anno Giubilare 2025. Per la prima volta nella storia riminese, il vescovo mons. Nicolò Anselmi ha disposto l’esposizionedell’omero di Sancustodita nella Basilica Cattedrale, per la venerazione pubblica. Collocata nella cappella di Sant’Agostino, lasarà accompagnata da una nuova icona dipinta da don Gioacchino Vaccarini, delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, sottolineando l’importanza del dialogo tracristiano. Ad arricchire l’evento, una mostra in sei grandi pannelli racconterà l’avventuroso arrivo dellaa Rimini nel 1177, un episodio che, come descritto da Cesare Clementini nella sua celebre opera del 1617, fu considerato un “caso degno di memoria”.