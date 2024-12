Panorama.it - La ritirata delle banche colpisce gli anziani

Una signora, Vincenza Di Gennaro, ha scritto una letterina al Corriere della Sera dove dice così: «Quello che non capisco è la pretesache tutti i clienti si rendano autonomi nella gestione online dei propri conti senza diminuire le spese bancarie. Io sono anziana e non mi abituerò mai al conto online». Questa signora ha ragione da vendere perché la follia d’imporre a tutti la transizione digitale in tempi brevi, anche a chi non potrà mai adattarsi a essa se non rivolgendosi a qualche buon’anima che l’aiuti nel compiere le operazioni online, non riguarda solo lema anche la Pubblica amministrazione. Che, tra Spid e Spod, ha reso, per molti, impossibile un accesso semplice - come dovrebbe assolutamente essere per come è concepito il rapporto fra la pubblica amministrazione il cittadino nella nostra Costituzione - che, invece, viene trasformato in una specie di labirinto, di periplo che richiede, per un accesso comodo e veloce, competenze che spesso il cittadino non possiede.