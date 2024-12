Ilfattoquotidiano.it - La denuncia di Corona, le sue accuse a Theo Hernández, la presunta aggressione a una ragazza: cosa è successo quella notte?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Qui il Milan sta occultando un reato”. Così, si apre la seconda puntata di “Falsissimo”. Asi riferisce Fabrizio? Nel nuovo format del suo canale Youtube, l’ex paparazzo ha condotto un’inchiesta sul caso delladinei confronti di una donna, avvenuta presumibilmente lo scorso gennaio nel privé del locale “Basho” di Milano. Attraverso video, audio e documenti legali esclusivi,ha ricostruito una serata che, secondo la sua ricostruzione, vedrebbe il capitano del Milan coinvolto in situazione violenta e che (se confermata) rischierebbe di mettere a repentaglio la sua carriera e la sua immagine pubblica.analizza la vicenda tappa dopo tappa: dalla scoperta del video (avuto dal proprietario di “Basho”, Michele), fino al deposito di una suain procura a Milano proprio per il fatto di essere in possesso di queste prove.