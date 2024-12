Secoloditalia.it - Intesa Ue-America Latina, von der Leyen: “Giornata storica”. Ma l’Italia non ci sta: penalizza gli agricoltori

Von derda Montevideo parla di “” per la conclusione dei negoziati politici che si trascinavano da 25 anni sull’accordo Ue-Mercosur. Ma sulla complessa operazione non c’è unanimità tra i 27 Paesi dell’Unione. L’commerciale con i paesi latinoni, Argentina, Brasile, Uruguay, Bolivia e Paraguay, sostenuta fortemente da Germania e Spagna vede la contrarietà di Francia (Macrono lo ha definito ‘inaccettabile”), Polonia e molte criticità da parte del. Per Palazzo Chigi, infatti, pur riconoscendo le relazioni con i paesi del Suduna priorità per l’Europa, occorrono maggiori garanzie e condizioni diverse per sottoscrivere l’attuale testo dell’accordo.Ue-Mercosur, accordo fatto. Von deresultaLa presidente della commissione Ue durante un punto stampa definisce l’” una pietra miliare davvero”.