Incidente Gustavo Rodriguez | le parole di Cecilia e i testimoni

, padre di Belen, rimane ricoverato nel reparto Grandi Ustionati del Niguarda di Milano, in seguito al grave incendio che lo ha coinvolto il 5 dicembre 2024 a Gallarate. Nonostante la prognosi riservata, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita., sua figlia, ha scelto di condividere un messaggio sui social per esprimere il suo affetto, accompagnato da una foto di un loro momento speciale. Nel frattempo emerge anche la versione di alcuniin merito all’.Il messaggio diper suo papàDopo ore di silenzio,ha condiviso una foto di suo padredurante il giorno del suo matrimonio. A corredo dell’immagine ha scritto: “Forza Papà”. Il gesto ha immediatamente commosso i fan, che si sono uniti ai messaggi di supporto alla famigliain questo momento delicato.