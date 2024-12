Iltempo.it - “Giornata critica”. Immacolata da incubo: Sottocorona vede nerissimo per il maltempo

Un weekend di festa, quella dell', che si trasformerà però in unper il meteo. A spegnere i sogni di chi voleva godersi la festività con il sereno è Paolo, meteorologo di La7, che nel suo collegamento prima di Omnibus fa un quadro della situazione meteo: “Per una perturbazione che va ce n'è una che viene, sono di origine diversa, quella che si sta allontanando e che ieri ha solo sfiorato per fortuna il sud, perché i fenomeni poi sul mare sono stati molto intensi, è in fase di attenuazione. C'è già un accenno di un nuovo ingresso, ma in realtà non è questo che cambierà le cose, ma quello che verrà dietro”. Ed ecco arrivare le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, venerdì 6 dicembre,ancora qualche fenomeno al sud, soprattutto sulla Puglia, sennò quelle nuvole che stanno entrando e che si stanno dirigendo al sud porteranno al sud qualche debole precipitazione.