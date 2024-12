Ilrestodelcarlino.it - Francesco Rubini, bordate bipartisan: "Nessuna rivoluzione con Silvetti. Ma questo Pd è ancora traumatizzato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I limiti evidenti di giunta e maggioranza di destra, ma anche un monito al centrosinistra con la visione di un eventuale futuro politico condiviso: l’avviso ai naviganti di, consigliere di Altra Idea di Città, che traccia un bilancio sia dell’operato die del suo team che del lavoro svolto - per lui ormai abitudine negli ultimi 12 anni – a stretto contatto con il Partito Democratico e gli altri gruppi di minoranza.a destra e a sinistra, partendo dalla prima., a inizio sindacatura ha concesso il beneficio del tempo alla giunta: dopo 18 mesi i tempi sono maturi per fare un primo bilancio? "Direi di sì e non sono buone notizie per il primo cittadino. Ho assistito al drammatico passaggio dalle tante promesse fatte in campagna elettorale e a inizio mandato, alla dura realtà attuale.