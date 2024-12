Superguidatv.it - Chi ha vinto X Factor 2024: la vincitrice è Mimì Caruso

Chi ha? La finale, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, è andata in onda giovedì 5 dicembre su Sky, in simultanea in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. È stata la conduttrice Giorgia ad annunciare il nome delladi X. Vediamo insieme cosa è accaduto durante questo live all’insegna della musica e con omaggi al capoluogo partenopeo.Chi ha: laRobbie Williams ha aperto la finale di Xche per la prima volta si è tenuta in una piazza all’aperto, Piazza del Plebiscito a Napoli. Il cantante è stato l’ospite d’onore in una serata che ha visto la partecipazione anche dello chef Antonino Cannavacciuolo e di Gigi D’Alessio. Gigi D’Alessio ha emozionato insieme a Giorgia sulle note di ‘Napule è’ in un omaggio a Pino Daniele.