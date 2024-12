Justcalcio.com - Bove dice addio alla carriera da professionista e non potrà più giocare in Italia se gli verrà impiantato un defibrillatore

2024-12-05 13:19:19 Ecco quanto riportato poco fa, dSpagna, precisamente su Marca:L’no Edoardoun giocatore della Fiorentina, 22 anni, caduto privo di sensi ed entrato in campo arresto cardiorespiratorio contro l’Inter, Nonpiùinse dovrà esseresottocutaneo.La normativa medico sportivana, contenuta nel “Protocolli cardiologici per la valutazione dell’idoneità allo sport agonistico“, non prevede che un calciatore portatore disottocutaneo possain Serie A.Il giocatoreno ha dovuto essere curato dal personale medico e portato in ospedale.Sebbene la Fiorentina non aggiorni lo stato di salute dida lunedì scorso, il quotidiano “La Reppublica” riporta questo giovedì che Il calciatore avrebbe già dato il suo benestare all’impianto e che, quindi, non potrebbe proseguire la suasportiva in