Lanazione.it - Bandecchi chiude le tv universitarie di Unicusano. “In 250 vanno a fare gli agricoltori”

Terni, 6 dicembre 2024 – Chiudono le tvnazionali Cusano Italia Tv e Cusano News 7 e il loro palinsesto “sarà completamente interrotto dopo cinque anni dalla prima messa in onda”. Lo annuncia l'Università Cusano spiegando che "le oltre 250 professionalità impiegate sono messe in mobilità e resteranno inesorabilmente senza lavoro”. "gli” commenta l'amministratore delegato Stefano, sindaco di Terni. “La triste decisione presa per uno spin off universitario, unico nel panorama nazionale ed europeo, la cui programmazione viene interrotta per le note vicende che hanno coinvolto l'Università Niccolò Cusano e che hanno fatto passare le emittenti televisive come attività commerciali non attinenti allo scopo istituzionale della 'Terza Missione universitaria’” spiega l’Ateneo telematico.