Arzano, grave incidente su via Atellana: ferito uno studente di 18 anni

in viaad, nell’area metropolitana di Napoli: un centauro è rimastomentenella strada trae Casandrino. L’impatto è avvenuto poco prima alle 15,30 del 6 dicembre tra una moto e un’auto. Leggi anche: Grillo, lettera a Elly Schlein: “Da Conte posizione mai chiara, va dove soffia il vento”Il conducente del veicolo a due ruote è moltoed è stato portato in ospedale a Pozzuoli, poi nelle ore successive è stato trasal II Policlinico di Napoli. Si chiama Giuseppe Caiazza, 18di, e frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico Giordano Bruno di. L'articolosu viaunodi 18proviene da The Social Post.