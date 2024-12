Gamerbrain.net - Amazon regala 10 giochi aggiuntivi a Dicembre 2024 con il Prime Gaming

Dopo aver annunciato igratis diper gli abbonati Twitchha svelato una nuova e interessante iniziativa, la quale prevede ben 10 ulteriorigratis per tutti gli abbonati questo mese, a seguire i dettagli.come Babbo Natale: Altri 10GRATIS aSe siete abbonati, e quindi avete accesso ai contenuti GRATIS offerti con Twitch, tra cui, DLC ed oggetti vari, sarete lieti di sapere che questo mese saranno disponibili ulteriori 10, ve li riportiamo a seguire:The Outer Worlds (GOG)Space Hulk: Deathwing — Enhanced EditionWarhammer 40,000: Space MarineWarhammer 40,000: Dawn of WarBaldur’s Gate II: Enhanced Edition (GOG)Baldur’s Gate: Enhanced Edition (GOG)Neverwinter Nights: Enhanced Edition (GOG)Spelunky (GOG)Necromunda: Hired Gun (Epic Games Store)Warhammer 40,000: Dawn of War II (Games App, disponibile dal 12)Come riscattare iOttenere igratis è molto semplice, procedete come segue:Accedi al portale dicon le credenziali del tuo account