Nell’anno domini 2024, il 5 dicembre, presso l’Auditorium Cosimo Piccinno dela Roma, si è tenuta una conferenza stampa organizzata dalla Lega italiana per lai tumori (Lilt), un evento che avrebbe dovuto rappresentare un momento di confronto importante sullaile le prospettive futurericerca oncologica. Tuttavia, ciò che è accaduto ha lasciato sconcertati molti dei presenti, fra cui tanti giornalisti che hanno abbandonato la conferenza stampa, trasformando quello che doveva essere un tributo alla scienza e al rigore medico in una parodia di dubbio gusto. A presenziare la conferenza è stato infatti chiamato, con una scelta che risulta inspiegabile e inaccettabile, l’noto come "Jupiter", alias Rino Liuzzi di Conversano, personaggio che ha monopolizzato l’attenzione con discorsi sugli influssi di astri e pianeti e su un ovviamente vago “equilibrio con l’universo” che dovremmo avere.