Thriller spionaggio ironia e dramma sentimentale in un racconto senza un attimo di noia

Disponibile da oggi, Black Doves è una serie Netflix in sei puntate piacevolmente riuscita. Al centro delc’è una donna dall’anima divisa in due interpretata da Keira Knightley, spia segretissima (o quasi) non è sempre pronta a schierarsi dalla parte giusta. Ma che tra una spettacolare lotta con i coltelli che nemmeno un ninja e un affettuoso abbraccio ai suoi bambini, è la migliore a dare la caccia ai cattivi. E pure a chi ha fatto fuori il suo amante. Film e serie: cosa vedere su Netflix a dicembre 2024 X Leggi anche › Keira Knightley is back: tre look primaverili dell’attrice inglese da copiare subito Black Doves, la trama della serie NetflixQualche giorno prima di Natale, in una fredda serata londinese tra pub e luminarie, 3 persone vengono assassinate nello stesso momento ma in punti diversi della città.