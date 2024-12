Biccy.it - Scivolone di Lorenzo, che al Grande Fratello usa un termine “orrendo”

Leggi su Biccy.it

Ci risiamo, ancora una voltaSpolverato è al centro di una polemica per un suo. Dopo essere stato ripreso più volte da Alfonso Signorini per i suoi atteggiamenti aggressivi, il concorrente ne ha combinata un’altra (a quanto pare è recidivo). Spolverato durante una litigata con Shaila Gatta ha detto: “Non sono folle, non sono matto, non sono mica mong0lo, non ho delle difficoltà a capire quello che succede“. Ovviamente le parole dihanno fatto scoppiare un polverone sui social.“non sono mongolo”@@alfosignorini serve altro?#fuoripic.twitter.com/mX7QQWkiXQ— Ely63 (@Ely63M) December 4, 2024Lodi, gli esempi dal passato.Non è la prima volta che un gieffino fa unocome quello diSpolverato.