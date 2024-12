Thesocialpost.it - San Cesareo, scontro tra due camion: c’è una vittima, traffico nel caos

Leggi su Thesocialpost.it

Nella mattina del 5 dicembre, poco dopo le 8, si è verificato un tragico incidente stradale sull’Autostrada del Sole (A1), all’altezza di San, nei pressi dell’allacciamento tra A1 e A24, in direzione Napoli. Un tamponamento tra due mezzi pesanti è costato la vita al conducente di uno deicoinvolti.Leggi anche: Andava in Siria a combattere per l’Isis: 19enne fermata all’aeroporto di BergamoSecondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha visto il tamponamento violento tra due mezzi pesanti e il conducente delche ha impattato contro l’altro è deceduto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e recupero, e la Polizia Stradale, che ha avviato le indagini per chiarire le cause esatte dell’incidente.