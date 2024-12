Biccy.it - La Rai chiude un programma per bassi ascolti

La Rai, rimasta orfana del 20% di share che Fiorello faceva ogni mattina su Rai2 con VivaRai2, ha proposto un sostituto, Binario2, condotto in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini. Ma purtroppo questo terzetto non è piaciuto e glisono stati disastrosi. A distanza di tre mesi, infatti, ilha annunciato la sua chiusura.“La Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che il“Binario 2”rà il 20 dicembre 2024. Si trattava di un esperimento altamente innovativo, pensato all’interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resteranno un unicum nella storia Rai. Un esperimento che, come tale, conteneva un margine di rischio, e che nella collocazione del mattino non è stato premiato dagli, pur ottenendo ottime performance in replica in altri orari, in particolare la domenica mattina su Rai 2.