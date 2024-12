Lanazione.it - La cena amarcod venticinque anni dopo la maturità

SAN MINIATO Sono passati poco più di 25da quell’estate del 1999 quando la 5 C del liceo scientificov Marconi di San Miniato affrontò gli esami dia coronamento di cinquedi un percorso fatto di amicizia e sfide superate insieme. Per ricordare l’versario i “ragazzi” hanno deciso di regalarsi unaspeciale, invitando anche i loro ex professori, . E se è vero che i professori di studenti ne hanno visti tanti, è anche vero che, in uno sguardo, in un sorriso, riescono a pescare nella memoria un ricordo di ognuno di loro, anche a distanza di così tanti. È stata questa l’emozione più grande per tutti, La classe ringrazia i professori presenti: Riccardo Berni (chimica), Costanza Bonistalli (storia e filosofia), Renzo Gamucci (matematica e fisica), Daniele Morelli (arte), quelli che non hanno potuto partecipare e il collaboratore scolastico Massimiliano Lotti.