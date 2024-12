Oasport.it - Golf: Max Homa al comando dopo il primo giro del Nedbank Golf Challenge. Indietro gli italiani

di alto livello per Maxal2024 di scena a Sun City, al Gary Player Country Club, in Sudafrica. L’americano si prende la prima leadership della settimana con lo score di -6, frutto di otto birdie (due dei quali alla 17 e alla 18) e due bogey. Il nativo di Scottsdale, che ha da poco compiuto 34 anni e nel 2024 è arrivato terzo al Masters, cerca il suo ottavo successo sui circuiti maggiori nonché il secondo consecutivo qui.Seconda posizione per il padrone di casa Ockie Strydom, distante appena un colpo, mentre nel gruppo dei terzi ci sono lo spagnolo Pablo Larrazabal, il danese Thorbjorn Olesen e gli inglesi Andy Sullivan e Matthew Jordan. Per tutti loro lo score è di -3, a segnare una piccola differenza allo stato attuale delle cose.A completare la top ten sono in cinque: i sudafricani Robin Williams e Christiaan Bezuidenhout, l’americano Johannes Veerman e i francesi Romain Langasque e Ugo Coussaud, con lo score di -2.