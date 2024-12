Universalmovies.it - DC Universe infinite e DC GO: 30 mila fumetti e grafic novel originali, disponibili anche in Italia

DCdiventa globale! DC è felice di annunciare che dal 2 dicembre 2024, il suo servizio di abbonamento per la lettura diin versione digitale DC(DCUI) espande la propria presenza internazionale. DCUI è quindi disponibile inper tutti i fan dei, che con l’abbonamento Ultra avranno accesso a oltre 30.000 dei loro titoli preferiti di DC in lingua inglese, oltre alla nuova collezione DC GO! di webcomicin formato di lettura a scorrimento verticale. Inoltre, saranno incluse alcune delle serie più iconiche di DC come Batman: Hush e numeri classici di MAD Magazine, riformattati per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità.“Portare DCe DC GO! ai fan di tutto il mondo è stata una priorità assoluta, mentre continuiamo a rafforzare la connessione con il nostro pubblico globale offrendo accesso ai contenuti iconici dei Super Eroi DC.