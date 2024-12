Spazionapoli.it - Conte sfida la Lazio, il bilancio è positivo ma un dato spaventa i tifosi del Napoli

Antonioritrova la: il suocontro i biancocelesti, ma c’è unspecifico che tiene in allarme idelDue volte contro i biancocelesti in 3 giorni. Ilsi è ritrovato un calendario molto particolare in questa stagione nellaalla, con gli ottavi di finale di Coppa Italia il 5 dicembre e la quindicesima giornata di campionato l’8 dicembre. La prima delle due partite sarà all’Olimpico, mentre quella in Serie A si giocherà in un Maradona già sold out per una gara che varrà moltissimo della corsa al titolo dei partenopei.Questa seradovrebbe presentare una squadra del tutto rivoluzionata rispetto al solito, con 11 possibili cambi. Uno stravolgimento che potrebbe avere un doppio significato: in caso di vittoria, la dimostrazione di essere superiori all’avversario anche con delle riserve non ritenute tutte propriamente all’altezza e, in caso di sconfitta, la necessità di rinforzare e allungare la rosa del club già a gennaio.