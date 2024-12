Thesocialpost.it - Bufera sulla Wada: perseguitano Sinner ma sul vero doping si voltano dall’altra parte

La, l’agenzia mondiale anti, è di nuovo travolta dalle polemiche. Dopo lo scandalo legato a 23 nuotatori cinesi risultati positivi ai test antialle Olimpiadi e mai puniti, emergono ora nuove informazioni sull’apparente tolleranza dell’agenzia verso gli atleti di alcune nazioni e verso il. Mentre atleti che non hanno beneficiato di alcun vantaggio e che sono vittime di contaminazioni minime e casuali da sostanze proibite, come il nostro Jannik, vengono perseguiti oltre ogni buon senso e logica. Questo doppio standard sta generando perplessità e alimenta la sensazione che laabbia perso di vista il suo ruolo.Il rapporto segreto e ilcineseNel 2020, un’unità investigativa interna aveva avvertito lasu un programma sistematico diin Cina, che includeva l’uso di trimetazidina per migliorare resistenza e recupero degli atleti.