Auto elettrica, quanto valore perde in 4 anni: le rovinose cifre di un pessimo affare

Che leelettriche non siano particolarmente amate dagli italiani lo testimoniano i deludenti dati di vendita. Se in Europa la quota di mercato dei veicoli a batteria non supera il 14%, nel nostro Paese si fatica ad arrivare al 4%. Il tutto mentre gli analisti scommettono che il prossimo anno la mancanza di incentivi statali all'acquisto comporterà un ulteriore rallentamento delle vendite. Ma c'è anche un altro aspetto da considerare: leelettriche si svalutano velocemente. Al punto che dopo quattrochi decide di vendere un veicolo a batteria potrebbe intascare appena il 30% dipagato per acquistarlo da nuovo. E il mercato dell'usato sta lentamente prendendo piede. I portali di annunci online raccolgono tantissime offerte dielettriche (solo suscout24 ce ne sono più di 8 mila) che costano poco.