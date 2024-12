Virtus Bologna-ALBA Berlino in tv | programma orario e diretta Eurolega 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 13^ giornata dell’di. Le Vu Nere sono reduci da quattro sconfitte consecutive, contro Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Paris. Un calendario complicato che ha costretto gli uomini di coach Banchi a rimanere inchiodati al penultimo posto con appena due vittorie. Un record condiviso proprio con la squadra tedesca: questo turno, quindi, si rivela molto importante per provare a centrare il terzo successo nella competizione. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di mercoledì 4 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INSTREAMING E TV – La partita sarà visibile intv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.