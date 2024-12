Dailymilan.it - Verso Atalanta-Milan, allarme rientrato per Mike Maignan e Theo Hernandez? Ecco come stanno

In vista della sfida tratornano già ad allenarsi aello? Ecco le loro condizioniBuone notizie per mister Paulo Fonseca:stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici che li hanno costretti a dare forfait per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Ed entrambi – al netto di colpi di scena – dovrebbero farcela per la super partita di campionato contro l’, che si disputerà venerdì 6 dicembre alle ore 20:45.Ad affermarlo è direttamente lo stesso Fonseca in conferenza stampa dopo la sfida contro i neroverdi:non stava ho deciso di non farlo giocare,ha fatto un intervento. Saranno pronti per l’Ricordiamo che il portiere della nazionale transalpina aveva avuto un piccolo intervento chirurgico dentale e il tecnico portoghese aveva deciso, così, di non rischiarlo.