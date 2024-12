Ilfattoquotidiano.it - Verbali di Amara, il pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per Piercamillo Davigo

A nove mesi dalla sentenza di secondo grado, il processo che vede imputatoè approdato in. La procura generale ha chiesto laa 1 anno e 3 mesi (pena sospesa) emessa dalla Corte di appello di Brescia il 7 marzo scorso. L’ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm è accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda relativa alla diffusione deiin cui l’avvocato Pieroparlava(indimostrata) esistenzaLoggia Ungheria. Nel procedimento è costituto parte civile l’ex consigliere del Csm, Sebastiano Ardita. Il rappresentante dell’accusa, davanti ai giudicisesta sezione, ha quindi chiesto il rigetto del ricorso contro la sentenza di Appello presentato dai difensori di, gli avvocati Franco Coppi e Davide Steccanella.