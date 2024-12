Ilfattoquotidiano.it - Verbali di Amara, i giudici della Cassazione dispongono l’appello bis per Piercamillo Davigo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sarà un nuovo processo di appello per, ex pm di Mani pulite ed ex consigliere del Csm, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda relativa alla diffusione deiin cui l’avvocato Pieroparlava(indimostrata) esistenzaLoggia Ungheria. Lo hanno deciso isesta sezione penaleCorte diche hanno annullato con rinvio la partesentenza d’appello sulla rivelazione a terzi deied hanno invece dichiarato la irrevocabile responsabilità penale in relazione alla condotta contestata in concorso.Lo scorso 7 marzo iCorte d’Appello di Brescia avevano condannato, ora in pensione, a 1 anno 3 mesi (pena sospesa) così come in primo grado. Il sostituto procuratore generaleAntonio Balsamo aveva sollecitato mercoledì mattina nel corsorequisitoria il rigetto del ricorsodifesa die la confermacondanna.