Romadailynews.it - Roma, madre con 5 figli in strada soccorsa dalla Polizia Locale

Leggi su Romadailynews.it

Intervento delladiper una donna albanese e i suoi cinquesenza alloggio e risorse economiche.Una storia di povertà e solidarietà ha avuto come teatro, dove unadi 41 anni, proveniente dall’Albania insieme ai suoi cinque, è stata trovata inin condizioni di grave disagio.La famiglia, composta da un maschio e quattro femmine, si trovava nella capitale per una visita medica presso un ospedale, ma senza risorse per alloggio o cibo. La drammatica situazione è stata notata dagli agenti del gruppo Prati della, che si sono immediatamente attivati per fornire un primo soccorso.Gli agenti hanno garantito alla famiglia pasti caldi, coperte e un rifugio temporaneo presso la sede del Gruppo in via del Falco, dove sono state allestite brandine per la notte.