Robbie Williams | Non riuscivo a tenere il mio pene nei pantaloni e lo sapevo Sposarmi serviva più o meno ad abbracciare uno stile di vita monogamo

è atteso in Italia e più precisamente in piazza del Plebiscito a Napoli perché è la guest star della Finalissima di “X Factor”. Sarà affidato a lui l’opening della diretta su Sky Uno, Now e in simulcast su Tv8 in prima serata domani.Nel frattempo l’artista sbarcherà al cinema dal primo gennaio con “Better Man”, il film sulla suadiretto da Michael Gracey. Il cantautore non ci sta a farsi etichettare come il “cattivo ragazzo” dei Take That e lo ha spiegato non solo nel film, ma anche nell’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Non credo ci fosse questa narrazione nel Regno Unito. Ho lasciato la band, e le ragazze erano tristi, tutto qui. Ma sì, mi ha colpito sapere che in Italia si pensava fossi io il cattivo. Però va bene così. Non mi disturba”.non si è fatto mancare nulla nella sua