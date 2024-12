Oasport.it - Remco Evenepoel: “Il percorso di recupero sarà lungo, ma voglio tornare più forte di prima”

Un terribile incidente in allenamento, la corsa in ospedale, le cure dei medici e ora ildi riabilitazione pera pedalare al meglio nel più breve tempo possibile, senza mettersi troppa fretta.in ospedale: brutto incidente stradale in allenamento, l’entità dell’infortuniotramite i suoi canali social ha fatto sapere a tutti i suoi follower e non solo quali siano le sue condizioni di salute: “Il rientro inizia già da ora. Dopo un incidente spaventoso in allenamento ieri, sono stato operato: tutto è andato bene”.“Una frattura alla costola – prosegue nel suo “bollettino” il belga – una alla scapola, una alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra, che ha causato la rottura di tutti i legamenti circostanti: ci vorrà del tempo, ma sono concentrato in pieno sul miodi guargione dal quale sono determinato apiù, passo dopo passo”.