Pistoiese, via al mercato. Attacco da rinforzare

La settimana che porta alla delicata partita contro il Forlì, in programma domenica alle 14:30 al Melani, non si è aperta nel migliore dei modi per la. La notizia negativa riguarda infatti Samuele Diodato, che al Lungobisenzio era stato costretto al cambio ad inizio ripresa per un duro colpo rimediato alla caviglia in seguito ad un contrasto, facendo poi capolino nella zona degli spogliatoi con una vistosa fasciatura al piede. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il classe 2005 non si è visto dalle parti di Chiazzano, dove laha effettuato la seduta pomeridiana. E’ quindi pressoché certo che Diodato salterà il big match di domenica, in attesa di capire gli esiti degli esami strumentali e quindi della reale entità del problema. L’infortunio dell’ex Riccione, unito ad una rosa già piuttosto corta a causa dei problemi pregressi di Bertolo, Donida, Tascini e Kharmoud (nessuno dei quali rientrerà col Forlì) potrebbe portare laad intervenire sulgià nel corso della settimana.