Oasport.it - Pattinaggio artistico, Daniel Grassl cambia il programma corto per le Finali del Grand Prix: novità sulle note di Lentini

Ci sarà un’importanteper l’Italia alle2024-2025 di, in scena a Grenoble da giovedì 4 a domenica 8 dicembre., in gara nella categoria individuale maschile, si presenterà infatti sul ghiaccio francese con un nuovo. La notizia è stata ufficializzata nella mattina di oggi. Nello specifico l’altoatesino stanziato all’Ice Club di Torino, che ha guadagnato l’accesso all’ultimo atto grazie al secondo posto dell’NHK Trophy e il terzo del Finlandia Trophy, proporrà uno short programmusiche di “Human”, composte da Stefanoe Tom Baxter. La coreografia, così come quella dell’acclamato libero incentrato sulla storia di “Billy Elliot“, è stata creata da Edoardo De Bernardis, allenatore che segue l’atleta insieme a Luca Mantovani.