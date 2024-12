Nerdpool.it - My Hero Academia e Spider-Man si incontrano in un crossover Marvel da sogno

Leggi su Nerdpool.it

Myha ufficialmente pubblicato il volume finale del manga in Giappone e, il suo creatore, sta festeggiando con uno specialedaconiugando i suoi eroi assieme-Man in alcune nuove immagini. Myha concluso la sua corsa sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha all’inizio dell’estate e il volume 42 (il volume finale della serie) è arrivato sugli scaffali giapponesi. Per celebrare l’uscita del volume 42 di Myin Giappone, laha scelto i social media per onorare l’occasione con la rivelazione di un grande scambio artistico tra il creatore della serie My, Kohei Horikoshi, e i talentuosi artistiHumberto Ramos (che ha fornito il tratto e la grafica) e Edgar Delgado (che ha fornito i colori). Le due opere vedono-Man e Black Car entrare nel mondo di My, con risultati molto diversi tra i due.